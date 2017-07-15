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Белорусы заработали еще две награды на ЧЕ по гребле

16.07.2017 15:25 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 июл — Sputnik. Белорусские гребцы завоевали две серебряные награды на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в Пловдиве (Болгария).

Белорусы заработали еще две награды на ЧЕ по гребле
© Sputnik Михаил Воскресенский
Белоруски завоевали серебро на ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ

Чемпионат по гребле завершится в болгарском городе Пловдив в воскресенье 16 июля.

В последний день турнира спортсмены из Беларуси заработали две новые серебряные награды. Так, Никита Бориков завоевал приз на дистанции в полкилометра в байдарке-одиночке. Опередил белоруса только чех Якуб Заврел.

Получила "серебро" и Ольга Худенко — на дистанции в 500 метров на байдарке. Ее обошла венгерка Тамара Ткач.

Выступали в воскресенье также Роман Петрушенко и Виталий Белько — в "двойке" на полкилометра они заняли пятое место.

Еще два "серебра" белорусские байдарочники завоевали в субботу: Елена Ноздрева и Калина Бобр, а также "четверка" в составе Петрушенко, Белько, Никиты Борикова и Дмитрия Третьякова.

 
Теги: Минск
 
 
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Два "серебра" заработали белорусские байдарочники Никита Бориков и Ольга Худенко.

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