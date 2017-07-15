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Белорусы заработали еще две награды на ЧЕ по гребле
16.07.2017 15:25 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 июл — Sputnik. Белорусские гребцы завоевали две серебряные награды на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в Пловдиве (Болгария).
© Sputnik Михаил Воскресенский
Чемпионат по гребле завершится в болгарском городе Пловдив в воскресенье 16 июля.
В последний день турнира спортсмены из Беларуси заработали две новые серебряные награды. Так, Никита Бориков завоевал приз на дистанции в полкилометра в байдарке-одиночке. Опередил белоруса только чех Якуб Заврел.
Получила "серебро" и Ольга Худенко — на дистанции в 500 метров на байдарке. Ее обошла венгерка Тамара Ткач.
Выступали в воскресенье также Роман Петрушенко и Виталий Белько — в "двойке" на полкилометра они заняли пятое место.
Еще два "серебра" белорусские байдарочники завоевали в субботу: Елена Ноздрева и Калина Бобр, а также "четверка" в составе Петрушенко, Белько, Никиты Борикова и Дмитрия Третьякова.
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Два "серебра" заработали белорусские байдарочники Никита Бориков и Ольга Худенко.
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