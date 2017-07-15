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Роджер Федерер побил рекорд Уимблдона, победив в восьмой раз

16.07.2017 19:16 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 июл — Sputnik. Швейцарец Роджер Федерер побил рекорд по количеству побед на теннисном чемпионате Уимблдон и стал самым возрастным из всех победителей соревнования.

Федерер в воскресенье обыграл хорвата Марина Чилича (шестая ракетка мира — Sputnik) во всех трех сетах. Эта победа Федерера над Челичем стала седьмой в биографии швейцарца.

В итоге Федерер победил в Уимблдоне в восьмой раз и поставил рекорд среди мужчин-теннисистов. Ранее максимальное количество побед (семь) принадлежало американцу Питу Сампрасу.

Установил швейцарец и другие рекорды: он стал самым возрастным победителем Уимблдона (ему 35 лет), а также играл в максимальном количестве финалов Уимблдона.

Общий призовой фонд Уимблдона составляет 31,6 миллиона фунтов стерлингов.

 
Теги: Минск
 
 
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Швейцарский теннисист в восьмой раз стал победителем самого престижного соревнования.

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