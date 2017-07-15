Виталий Лисакович: «Для меня, как и для всей команды, причина увольнения Кубарева пока секрет»

Нападающий солигорского «Шахтера» Виталий Лисакович прокомментировал увольнение Олега Кубарева.

- Высокая плотность вверху турнирной таблицы создает дополнительное давление на команду, идущую в ранге лидера?

– Кто и с какими очками идет позади, нас не волнует. Мы должны побеждать в каждом матче, не оглядываясь назад, ведь, как показывает практика, рано или поздно все равно кто-то оступается и теряет баллы.

- Сломаться можно после проигрыша «Судуве» и вылета из Лиги Европы.

– Считаю, мы играли неплохо. Не хватило мастерства для реализации своих моментов, а также везения и квалификации судей для того, чтобы мы прошли дальше. В первом матче «Шахтер» на сто процентов должен был побеждать «Судуву», однако нам просто не повезло. Ничего больше по этому поводу сказать не могу, так как мы сами не понимаем истинную причину случившегося.

- Как партнеры восприняли поражение от «Судувы»?

– Всем было очень обидно, но это только одна неудача, которую стоит побыстрее забыть. У нас впереди еще весь второй круг чемпионата Беларуси, где мы будем еще более мотивированы в борьбе за первое место и за Лигу чемпионов.

- Насколько считаете справедливым решение руководства клуба отправить в отставку Олега Кубарева?

– Я сам очень сильно расстроился, когда это узнал. Почему приняли такое решение, не знаю. Причина, по которой уволили Олега Михайловича, для меня, как и для всей команды, пока секрет. Давайте, эту тему больше затрагивать не будем, так как она для меня болезненная.

- В свои 19 лет вы уже немалого добились…

– А чего я добился? Возможности выходить поиграть в высшей лиге Беларуси? Вы считаете это каким-то достижением? Для меня это только минимальный успех и ничего больше, – сказал Лисакович.