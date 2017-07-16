Соцсети: как прошла гонка Bison Race в Логойске

МИНСК, 16 июл — Sputnik. Соревнования по экстремальному бегу с препятствиями Bison Race прошли в эти выходные в спортивно-оздоровительном комплексе "Логойск".

В рамках Bison Race ("Гонок бизонов" — Sputnik) спортсмены и любители соревновались в беге по пересеченной местности, а для профессионалов чемпионат стал квалификационным этапом к чемпионату мира, который состоится осенью в Канаде.

Многие участники и зрители Bison Race в Логойске публикуют фотографии о событии. Sputnik собрал для вас некоторые из них.