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Соцсети: как прошла гонка Bison Race в Логойске

16.07.2017 20:18 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 июл — Sputnik. Соревнования по экстремальному бегу с препятствиями Bison Race прошли в эти выходные в спортивно-оздоровительном комплексе "Логойск".

В рамках Bison Race ("Гонок бизонов" — Sputnik) спортсмены и любители соревновались в беге по пересеченной местности, а для профессионалов чемпионат стал квалификационным этапом к чемпионату мира, который состоится осенью в Канаде.

Многие участники и зрители Bison Race в Логойске публикуют фотографии о событии. Sputnik собрал для вас некоторые из них.

#bisonrace2017… Забег и соревнования, как всегда на уровне, бежал я как дикий козел)..но, всегда найдется препятствие, в которое упираешься рогом.. я его нашел, не смог пройти и дальше был снят с забега. На попытках пройти сорвал обе руки. Завтра бежать в команде и придется реабилитировать себя и проходить препятствия. А так вообще кайфанул, было здорово и рад был увидеть знакомые лица и помочь советом

 
Теги: Минск
 
 
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Участвовать в соревнованиях по бегу с препятствиями съехались экстремалы из Беларуси, России и Украины.

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