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Соцсети: как прошла гонка Bison Race в Логойске
16.07.2017 20:18 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 июл — Sputnik. Соревнования по экстремальному бегу с препятствиями Bison Race прошли в эти выходные в спортивно-оздоровительном комплексе "Логойск".
В рамках Bison Race ("Гонок бизонов" — Sputnik) спортсмены и любители соревновались в беге по пересеченной местности, а для профессионалов чемпионат стал квалификационным этапом к чемпионату мира, который состоится осенью в Канаде.
Многие участники и зрители Bison Race в Логойске публикуют фотографии о событии. Sputnik собрал для вас некоторые из них.
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