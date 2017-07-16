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Главный тренер «Алашкерта»: «Президент клуба обещал бонусы за проход БАТЭ. Сколько? Очень много»

17.07.2017 20:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Алашкерта» Абраам Хашманян поделился ожиданиями от ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с БАТЭ (первая игра 1:1).

«Естественно, довольны результатом первого матча. Сейчас хотим подготовиться как следует к ответной встрече. Я знаю, что от нас сейчас многое ждут. Придет много людей на стадион.  Но сейчас главное – не навредить. А мы сделаем все что можем. В любом случае – давление очень велико. И это психологически сказывается на футболистах. С другой стороны – это нормально. Если игроки профессионалы, то они полностью сконцентрируются на игре и не будут думать о факторе психологии.

Готовимся ли к серии пенальти? Нет. Не вижу смысла. Пенальти – это лотерея, в которой важен фактор везения. Это не натренируешь.

Обещал ли президент клуба бонусы за проход БАТЭ? Да, конечно. Сколько? Очень много. Но мы понимаем, что можем сделать что-то гораздо большее, чем заработать деньги. Мы достигли момента, где деньги не играют никакой роли. Мы должны сосредоточиться на своей работе.

Чувствуем поддержку болельщиков. Будет приятно увидеть завтра много болельщиков. Я благодарю всех, кто верит в «Алашкерт». Постараемся сделать все возможное.

Есть несколько факторов, из-за которых мы завтра можем пройти дальше: дисциплинированность и физическая подготовка.

Я говорю ребятам, что в футболе все возможно. Сказал парням: «Давайте просто сыграем в футбол и выйдем в следующий этап. Давайте сделаем это. Мы готовы». А что будет… Увидим завтра.

Еще раз повторюсь, что БАТЭ – очень сильная команда. Нам будет очень нелегко. Те, кто видел условия в Беларуси у БАТЭ, то подтвердят, что в Борисове – очень серьезная команда. Они решают большие задачи», – сказал Хашманян.

Матч «Алашкерт» – БАТЭ пройдет 18 июля в Ереване. Начало – в 19.00.

 
 
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Главный тренер «Алашкерта» Абраам Хашманян поделился ожиданиями от ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с БАТЭ (первая игра 1:1).

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