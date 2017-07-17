ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Ермакович: «Алашкерт» провел хороший матч, но мы были сильнее»

18.07.2017 22:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал результат ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

– Начался матч для нас хуже некуда. Сказались на игре трудные погодные условия. Но игроки проявили характер и смогли добиться результата.

- «Алашкерт» удивил в первом тайме?

– Я бы не сказал, что их игра стала для нас неожиданностью. Мы знали, что это хорошая команда, техничная, хорошо работает с мячом. «Алашкерт» провел хороший матч, но мы были сильнее.

- Сегодня ваш вратарь сыграл неуверенно в некоторых моментах. Как думаете, сможете пройти «Славию»?

– До этого матча еще есть много времени. Теперь мы хотим насладиться этой победой, а потом будем думать о следующем сопернике.

- Эта победа сохранила вам место главного тренера БАТЭ?

– Руководству решать, у меня действующий контракт с клубом, – сказал Ермакович.

 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал результат ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Букаткин попрощался с болельщиками брестского «Динамо»: «Вы просто лучшие, вы нереально крутые ребята! Незабываемый год»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика