Александр Ермакович: «Алашкерт» провел хороший матч, но мы были сильнее»

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал результат ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

– Начался матч для нас хуже некуда. Сказались на игре трудные погодные условия. Но игроки проявили характер и смогли добиться результата.

- «Алашкерт» удивил в первом тайме?

– Я бы не сказал, что их игра стала для нас неожиданностью. Мы знали, что это хорошая команда, техничная, хорошо работает с мячом. «Алашкерт» провел хороший матч, но мы были сильнее.

- Сегодня ваш вратарь сыграл неуверенно в некоторых моментах. Как думаете, сможете пройти «Славию»?

– До этого матча еще есть много времени. Теперь мы хотим насладиться этой победой, а потом будем думать о следующем сопернике.

- Эта победа сохранила вам место главного тренера БАТЭ?

– Руководству решать, у меня действующий контракт с клубом, – сказал Ермакович.