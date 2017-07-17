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Александр Ермакович: «Алашкерт» провел хороший матч, но мы были сильнее»
18.07.2017 22:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал результат ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
– Начался матч для нас хуже некуда. Сказались на игре трудные погодные условия. Но игроки проявили характер и смогли добиться результата.
- «Алашкерт» удивил в первом тайме?
– Я бы не сказал, что их игра стала для нас неожиданностью. Мы знали, что это хорошая команда, техничная, хорошо работает с мячом. «Алашкерт» провел хороший матч, но мы были сильнее.
- Сегодня ваш вратарь сыграл неуверенно в некоторых моментах. Как думаете, сможете пройти «Славию»?
– До этого матча еще есть много времени. Теперь мы хотим насладиться этой победой, а потом будем думать о следующем сопернике.
- Эта победа сохранила вам место главного тренера БАТЭ?
– Руководству решать, у меня действующий контракт с клубом, – сказал Ермакович.
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал результат ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
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