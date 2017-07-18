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Александр Ермакович: «Отсутствие Жавнерчика? В БАТЭ интересы команды всегда стоят выше эмоций отдельных игроков»
18.07.2017 22:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал отсутствие Максима Жавнерчика в выездном составе на ответный матч против «Алашкерта».
- Прокомментируйте отсутствие в выездном составе Жавнерчика.
– Скажу так: в БАТЭ интересы команды всегда стоят выше эмоций отдельных игроков, – сказал Ермакович.
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Александр Ермакович: «Отсутствие Жавнерчика? В БАТЭ интересы команды всегда стоят выше эмоций отдельных игроков»
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал отсутствие Максима Жавнерчика в выездном составе на ответный матч против «Алашкерта».
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