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Александр Ермакович: «Отсутствие Жавнерчика? В БАТЭ интересы команды всегда стоят выше эмоций отдельных игроков»

18.07.2017 22:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал отсутствие Максима Жавнерчика в выездном составе на ответный матч против «Алашкерта».

- Прокомментируйте отсутствие в выездном составе Жавнерчика.

– Скажу так: в БАТЭ интересы команды всегда стоят выше эмоций отдельных игроков, – сказал Ермакович.

Ранее сообщалось, что футболист не отправился в Армению из-за травмы.

 Максим Жавнерчик: «Если будет провалена осень, то нужно или увольнять тренера, или разгонять футболистов»

 
 
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал отсутствие Максима Жавнерчика в выездном составе на ответный матч против «Алашкерта».

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