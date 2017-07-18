Александр Ермакович: «Отсутствие Жавнерчика? В БАТЭ интересы команды всегда стоят выше эмоций отдельных игроков»

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал отсутствие Максима Жавнерчика в выездном составе на ответный матч против «Алашкерта».

- Прокомментируйте отсутствие в выездном составе Жавнерчика.

– Скажу так: в БАТЭ интересы команды всегда стоят выше эмоций отдельных игроков, – сказал Ермакович.

Ранее сообщалось , что футболист не отправился в Армению из-за травмы.

Максим Жавнерчик: «Если будет провалена осень, то нужно или увольнять тренера, или разгонять футболистов»