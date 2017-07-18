МИНСК, 18 июл — Sputnik. Борисовский футбольный БАТЭ одержал победу в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против над ереванским "Алашкертом" со счетом 1:3, сообщает Sputnik.

Поединок состоялся во вторник в Ереване на стадионе Имени Вазгена Саргсяна. В составе победителей голами отметились Михаил Гордейчук (23-я и 35-я минуты) и Максим Володько (79). У хозяев точный удар на счету Уроша Ненадовича (18).

По сумме двух матчей ( игра в Борисове завершилась со счетом 1:1 ) в третий раунд квалификации прошли борисовчане.

Следующим соперником команды Александра Ермаковича станет пражская "Спарта".

Sputnik Беларусь вел текстовую онлайн-трансляцию матча "Алашкерт" — БАТЭ .