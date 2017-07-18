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БАТЭ обыграл ереванский "Алашкерт"
18.07.2017 20:55 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 июл — Sputnik. Борисовский футбольный БАТЭ одержал победу в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против над ереванским "Алашкертом" со счетом 1:3, сообщает Sputnik.
Поединок состоялся во вторник в Ереване на стадионе Имени Вазгена Саргсяна. В составе победителей голами отметились Михаил Гордейчук (23-я и 35-я минуты) и Максим Володько (79). У хозяев точный удар на счету Уроша Ненадовича (18).
По сумме двух матчей (
Следующим соперником команды Александра Ермаковича станет пражская "Спарта".
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За выход в групповой раунд Лиги чемпионов борисовчане сразятся с пражской "Славией".
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