ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БАТЭ обыграл ереванский "Алашкерт"

18.07.2017 20:55 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Борисовский футбольный БАТЭ одержал победу в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против над ереванским "Алашкертом" со счетом 1:3, сообщает Sputnik.

Поединок состоялся во вторник в Ереване на стадионе Имени Вазгена Саргсяна. В составе победителей голами отметились Михаил Гордейчук (23-я и 35-я минуты) и Максим Володько (79). У хозяев точный удар на счету Уроша Ненадовича (18).

По сумме двух матчей (игра в Борисове завершилась со счетом 1:1) в третий раунд квалификации прошли борисовчане. 

Следующим соперником команды Александра Ермаковича станет пражская "Спарта". 

Sputnik Беларусь вел текстовую онлайн-трансляцию матча "Алашкерт" — БАТЭ

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За выход в групповой раунд Лиги чемпионов борисовчане сразятся с пражской "Славией".

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
БАТЭ вышел в 3-й квалификационный раунд ЛЧ, где сыграет с пражской «Славией»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика