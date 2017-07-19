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Минское «Динамо» арендовало украинского форварда Хлебаса
20.07.2017 17:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий киевского «Динамо» Дмитрий Хлебас на правах аренды перешел в минское «Динамо».
23-летний футболист является воспитанником академии киевского «Динамо», однако за киевлян Хлебас провел лишь один официальный матч.
На правах аренды футболист выступал за украинские клубы «Ворскла» и «Говерла», также выступал за второй состав киевского «Динамо». Также футболист провел 10 матчей за молодежную сборную Украины, в которых четырежды отличился.
Фото: пресс-служба «Динамо»
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Нападающий киевского «Динамо» Дмитрий Хлебас на правах аренды перешел в минское «Динамо».
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