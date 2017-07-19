Минское «Динамо» арендовало украинского форварда Хлебаса

Нападающий киевского «Динамо» Дмитрий Хлебас на правах аренды перешел в минское «Динамо».

23-летний футболист является воспитанником академии киевского «Динамо», однако за киевлян Хлебас провел лишь один официальный матч.

На правах аренды футболист выступал за украинские клубы «Ворскла» и «Говерла», также выступал за второй состав киевского «Динамо». Также футболист провел 10 матчей за молодежную сборную Украины, в которых четырежды отличился.





Фото: пресс-служба «Динамо»