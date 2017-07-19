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Тренер де Грасса: «Андре выкинули из заявки «Бриллиантовой лиги» в Монако, потому что Болт не хочет бегать с лучшими»

20.07.2017 19:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стюарт МакМиллан, тренер канадского спринтера Андре де Грасса, заявил, что его подопечный вынужден пропускать стометровку на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако из-за участия восьмикратного олимпийского чемпиона Усэйна Болта.

«Мы были в заявке на стометровку. Но нас вышвырнули оттуда. Это все из-за Болта.

Давайте на чистоту: он просто не хотел соревноваться со спортсменом такого высокого уровня», – сказал МакМиллан.

«Самый быстрый парень в мире выбирает себе соперников. Но я не виню его за это. Это его последний сезон, он выступал всего на двух турнирах. Понимаю, что он не хочет увеличивать давление перед чемпионатом мира, если вдруг будет угроза проиграть.

Если кто и заслужил выбирать себе забег, то это Болт», – цитирует тренера Canadian Press.

«Возможно, в контракте Болта есть оговорка, что он не участвует в забегах с топ-5 или топ-10 быстрейших атлетов. И список участников утверждается им или его агентами», – отметил спортивный менеджер Крис Мичасив.

Представители Болта заявили The Telegraph, что не имеют отношения к тому, что де Грасс не выступит на этапе в Монако.

 
 
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Стюарт МакМиллан, тренер канадского спринтера Андре де Грасса, заявил, что его подопечный вынужден пропускать стометровку на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако...

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