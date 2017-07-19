ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Тур де Франс». 18-й этап. Баргиль одержал победу, Ару проиграл Фруму минуту, Кириенко – 90-й

20.07.2017 19:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня состоялся 18-й этап многодневки «Тур де Франс». Гонщики проехали заключительный горный этап с финишем в подъем высшей категории. Победу одержал французский гонщик Уоррен Баргиль, британец Кристофер Фрум остался лидером общего зачета.

Для Баргиля эта победа стала второй на многодневке.

«Тур де Франс»

18-й этап

Бриансон – Коль д’Изоар

Франция

179,5 км

Профиль/Карта

1. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb) – 4.40,33
2. Йон Дарвин Атапума (Колумбия, UAE Team Emirates) – 0,20
3. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – то же время
4. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)
5. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac)
6. Микель Ланда (Испания, Sky) – 0,32
7. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – 0,37
8. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 0,39
9. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 0,59
10. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – 1,09
11. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 1,18...
13. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 1,22...
27. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 3,58...
90. Василий Кириенко (Беларусь, Sky) – 23,50

Общий зачет

1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 78.08,19
2. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,23
2. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 0,29
4. Микель Ланда (Испания, Sky) – 1,36
5. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 1,55
6. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 2,56
7. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 4,46
8. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – 6,52
9. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb) – 8,22
10. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – 8,34
11. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 13,41
12. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 13,52...
114. Василий Кириенко (Беларусь, Sky) – 3:20,14

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Тренер де Грасса: «Андре выкинули из заявки «Бриллиантовой лиги» в Монако, потому что Болт не хочет бегать с лучшими»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика