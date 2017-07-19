«Тур де Франс». 18-й этап. Баргиль одержал победу, Ару проиграл Фруму минуту, Кириенко – 90-й

Сегодня состоялся 18-й этап многодневки «Тур де Франс». Гонщики проехали заключительный горный этап с финишем в подъем высшей категории. Победу одержал французский гонщик Уоррен Баргиль, британец Кристофер Фрум остался лидером общего зачета.

Для Баргиля эта победа стала второй на многодневке.

«Тур де Франс»

18-й этап

Бриансон – Коль д’Изоар

Франция

179,5 км

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1. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb) – 4.40,33

2. Йон Дарвин Атапума (Колумбия, UAE Team Emirates) – 0,20

3. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – то же время

4. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)

5. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac)

6. Микель Ланда (Испания, Sky) – 0,32

7. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – 0,37

8. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 0,39

9. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 0,59

10. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – 1,09

11. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 1,18...

13. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 1,22...

27. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 3,58...

90. Василий Кириенко (Беларусь, Sky) – 23,50

Общий зачет



1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 78.08,19

2. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,23

2. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 0,29

4. Микель Ланда (Испания, Sky) – 1,36

5. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 1,55

6. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 2,56

7. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 4,46

8. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – 6,52

9. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb) – 8,22

10. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – 8,34

11. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 13,41

12. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 13,52...

114. Василий Кириенко (Беларусь, Sky) – 3:20,14