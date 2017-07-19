«Тур де Франс». 18-й этап. Баргиль одержал победу, Ару проиграл Фруму минуту, Кириенко – 90-й

Сегодня состоялся 18-й этап многодневки «Тур де Франс». Гонщики проехали заключительный горный этап с финишем в подъем высшей категории. Победу одержал французский гонщик Уоррен Баргиль, британец Кристофер Фрум остался лидером общего зачета.
Для Баргиля эта победа стала второй на многодневке.
«Тур де Франс»
18-й этап
Бриансон – Коль д’Изоар
Франция
179,5 км
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1. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb) – 4.40,33
2. Йон Дарвин Атапума (Колумбия, UAE Team Emirates) – 0,20 3. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – то же время 4. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) 5. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) 6. Микель Ланда (Испания, Sky) – 0,32 7. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – 0,37 8. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 0,39 9. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 0,59 10. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – 1,09 11. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 1,18... 13. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 1,22... 27. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 3,58... 90. Василий Кириенко (Беларусь, Sky) – 23,50
Общий зачет
1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 78.08,19
2. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,23 2. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 0,29 4. Микель Ланда (Испания, Sky) – 1,36 5. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 1,55 6. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 2,56 7. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 4,46 8. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – 6,52 9. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb) – 8,22 10. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – 8,34 11. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 13,41 12. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 13,52... 114. Василий Кириенко (Беларусь, Sky) – 3:20,14
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Сегодня состоялся 18-й этап многодневки «Тур де Франс».
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