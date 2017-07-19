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Владислав Татур: «Милевский? Давно очевидно, что как футболист Артем закончился»

20.07.2017 21:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Комментатор Владислав Татур поделился мнением о недавнем переходе форварда Артема Милевского в брестское «Динамо» и поделился мнением о его игре в сегодняшнем матче с «Альтахом».

«Милевский? Ну какой класс. Мне так смешно, когда говорят о каком-то классе. Давно очевидно, что Артем Милевский как футболист закончился. Пусть это категорично, но это так и есть. Как средство пиара, привлечения внимания, – да. Это работает. Но главное то, что происходит на футбольном поле. Когда ты приглашаешь игрока с таким послужным списком», – сказал Татур в эфире «Беларусь 5».

Напомним, Артем Милевский вышел с первых минут матча с «Альтахом», а после перерыва нападающего заменил Джоель Фамейе.

 
 
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Комментатор Владислав Татур поделился мнением о недавнем переходе форварда Артема Милевского в брестское «Динамо» и поделился мнением о его игре в сегодняшнем...

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