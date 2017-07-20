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Владимир Журавель: «Интерес к Глебу? Такого разговора даже не было»
20.07.2017 22:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал
– Насколько правдивы новости о возможном переходе Александра Глеба? Вы лично заинтересованы?
– Задавайте вопросы касающиеся сегодняшнего матча (сообщила пресс-атташе «Динамо» Ольга Хижинкова).
– Нет. Такого разговора даже не было. Вы хотя бы проверяйте откуда вы взяли. Источник информации. У нас такой в клубе темы не было. Я был полностью увлечен подготовкой к матчу. Слухи... – сказал Журавель.
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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал информацию о возможном переходе Александра Глеба в команду.
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