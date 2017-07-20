Владимир Журавель: «Интерес к Глебу? Такого разговора даже не было»

Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал информацию о возможном переходе Александра Глеба в команду.

– Насколько правдивы новости о возможном переходе Александра Глеба? Вы лично заинтересованы?

– Задавайте вопросы касающиеся сегодняшнего матча (сообщила пресс-атташе «Динамо» Ольга Хижинкова).

– Нет. Такого разговора даже не было. Вы хотя бы проверяйте откуда вы взяли. Источник информации. У нас такой в клубе темы не было. Я был полностью увлечен подготовкой к матчу. Слухи... – сказал Журавель.