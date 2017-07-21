ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мората стал игроком «Челси», Джигеро сменил Ермаковича на Седнева, «Ливерпуль» купил Робертсона. Главные трансферы дня

21.07.2017 23:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главные трансферные новости и слухи дня.

1. «Ливерпуль» купил у «Халла» защитника Робертсона. Хавбек Стюарт проследовал в обратном направлении – из «Ливерпуля» в «Халл».

2. Альваро Мората наконец-то подписал пятилетний контракт с «Челси».

3. БАТЭ отдал Джигеро в аренду «Днепру». Ермакович молодым особо не доверяет, а у Седнева Александр раскроется?

4. Хотов усилил «Слуцк». Неплохо!

5. «Ливерпуль» не намерен отпускать Коутиньо в «Барселону». «Мы не тот клуб, который продает игроков», – заявил Юрген Клопп.

6. «Ювентус» договорился о трансфере Бернардески. «Фиорентина» получит 40 миллионов евро.

7. Неймар рассказал некоторым игрокам «Барселоны» о своем переходе в «ПСЖ».

8. «Рома» согласовала трансфер Коларова. «Манчестер Сити» получит около 5 миллионов евро.

9. Курт Зума подписал с «Челси» шестилетний контракт и ушел в аренду в «Сток».

10. «Неман» отдал Журневича в аренду в любительский клуб из Польши. Теперь он будет играть в Бяла-Писке. Вот так-то!

Все новости и слухи летнего окна вы можете получать в режиме реального времени в приложении «Трансферы» для Android и iPhone/iPad.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Бартошек и брестское «Динамо» завершили переговоры о сотрудничестве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика