Мората стал игроком «Челси», Джигеро сменил Ермаковича на Седнева, «Ливерпуль» купил Робертсона. Главные трансферы дня

Главные трансферные новости и слухи дня.

1. «Ливерпуль» купил у «Халла» защитника Робертсона . Хавбек Стюарт проследовал в обратном направлении – из «Ливерпуля» в «Халл» .

2. Альваро Мората наконец-то подписал пятилетний контракт с «Челси» .

3. БАТЭ отдал Джигеро в аренду «Днепру» . Ермакович молодым особо не доверяет, а у Седнева Александр раскроется?

4. Хотов усилил «Слуцк» . Неплохо!

5. «Ливерпуль» не намерен отпускать Коутиньо в «Барселону». «Мы не тот клуб, который продает игроков» , – заявил Юрген Клопп.

6. «Ювентус» договорился о трансфере Бернардески . «Фиорентина» получит 40 миллионов евро.

7. Неймар рассказал некоторым игрокам «Барселоны» о своем переходе в «ПСЖ» .

8. «Рома» согласовала трансфер Коларова. «Манчестер Сити» получит около 5 миллионов евро.

9. Курт Зума подписал с «Челси» шестилетний контракт и ушел в аренду в «Сток» .

10. «Неман» отдал Журневича в аренду в любительский клуб из Польши. Теперь он будет играть в Бяла-Писке. Вот так-то!

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