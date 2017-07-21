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Мората стал игроком «Челси», Джигеро сменил Ермаковича на Седнева, «Ливерпуль» купил Робертсона. Главные трансферы дня
21.07.2017 23:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главные трансферные новости и слухи дня.
1. «Ливерпуль» купил у «Халла»
2. Альваро Мората наконец-то
3.
4.
5. «Ливерпуль»
6. «Ювентус» договорился
7. Неймар рассказал некоторым игрокам «Барселоны»
8. «Рома» согласовала трансфер Коларова. «Манчестер Сити» получит около 5 миллионов евро.
9. Курт Зума подписал с «Челси» шестилетний контракт и ушел
10. «Неман»
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Мората стал игроком «Челси», Джигеро сменил Ермаковича на Седнева, «Ливерпуль» купил Робертсона. Главные трансферы дня
Главные трансферные новости и слухи дня.
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