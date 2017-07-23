Александр Ермакович: «Предматчевые расклады букмекеров мало влияют на сами игры

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился ожиданиями от первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со «Славией».

– В каком настроении команда провела время после возвращения из Армении и до отлета в Прагу?

– В приподнятом. Ребята пребывают в боевом расположении духа и целенаправленно готовятся к игре со «Славией». На фоне удачного противостояния с армянами у нас нет поводов быть недовольными. Все игроки находятся в хорошем состоянии.

– Футбольные специалисты, букмекерские конторы в качестве безоговорочного фаворита завтрашнего поединка видят хозяев. Вас это не огорчает?

– Нет. Это предматчевые расклады, рейтинги. Они мало влияют на сами игры. Только выходя на поле, можно добиться поставленного результата. Для этого есть полтора часа, не считая добавленных судьей минут. Лишь состояние команды, ее игра определяют, кто чего стоит и какой результат справедлив.

– Что вас волнует больше всего в преддверии поединка с чемпионом Чехии?

– Как вы знаете, в первом тайме матча в Ереване повреждения получили наши ведущие защитники Милунович и Риос. Их присутствие в завтрашней игре исключено. Это, конечно, серьезные потери. Но у нас нет иного варианта, кроме как выходить из положения имеющимися силами. К счастью, у нас есть ребята, способные заменить травмированных. И мы верим в них и надеемся, что они проявят себя с лучшей стороны.

– Последними новичками БАТЭ стали Булят и Бага. Если возможности Дмитрия белорусские болельщики хорошо знают, то хорватский защитник представляет из себя темную лошадку. Какое впечатление производит Юрица?

– Как нам кажется, Булят - защитник неплохого уровня. Но ему еще надо время, чтобы поднять свои кондиции и четко понимать, как играет команда и какие требования выдвигает тренерский штаб. Однако это дело наживное.

– Перед выездом в Ереван над командой буквально висело напряжение. Понятно, что после победы над «Алашкертом», позволившей решить первую задачу на еврокубковой арене, мог случиться определенный эмоциональный выхлоп. Не боитесь ли вы, что ваши подопечные окажутся излишне выхолощенными в предстоящей игре?

– Не думаю. О расслабленности и речи быть не может. Все прекрасно понимают важность успешного выступления в таком турнире, как Лига чемпионов. Признаться, меня больше волнует то, чтобы, наоборот, команда не перегорела. Впрочем, многие наши футболисты имеют богатый опыт, в том числе и международный. И на них в первую очередь возлагается особая надежда в случае, если кто-то станет нервничать, – сказал Ермакович.