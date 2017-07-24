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Иван Караичев: «Совместительство или явная ангажированность клуба в пользу одного из СМИ – вчерашний день»

25.07.2017 13:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Специалист по связям с общественностью, преподаватель спецкурса по спортивному PR в БГУ Иван Караичев поделился мнением насчет того, может ли пресс-служба футбольных клубов выделять для себя приоритетное СМИ.

«Каждый клуб имеет право на выстраивание собственной информационной политики, вопрос лишь в том — эффективна ли она. В моей рабочей практике случаев, когда потенциальное совместительство могло породить конфликт между клубом, в котором я работал, и различными СМИ, наберется под сотню. Пример: подписание известного новичка команды. Эксклюзив с ним просили многие. Клуб с равноудаленной пресс–службой сможет спокойно удовлетворять интересы ключевых СМИ одновременно. Минимум рисков. В отличие от совместительства.

На мой взгляд, совместительство или явная ангажированность в пользу одного из СМИ — вчерашний день. Именно в таком формате предпочитают работать многие топовые клубы в Беларуси: хоккейное «Динамо», гандбольный БГК имени Мешкова. И что–то не слышно в их адрес претензий СМИ, аналогичной упомянутой в начале этой статьи.

Профессионализм должен заключаться в том, чтобы, грамотно лавируя, удовлетворить интересы всех СМИ — государственных и частных, бумажных и работающих в интернете, не забыть про телеканалы и радиостанции. А конфликт между крупным СМИ и клубом бьет не только по пресс–службе, шум от него может отвлекать от достижения командой главной цели — спортивного результата», – сказал Караичев.

Напомним, в социальных сетях обсуждалась ситуация, когда БАТЭ проигнорировал интересы других СМИ в части интервью главного тренера борисовчан Александра Ермаковича накануне матча с ереванским «Алашкертом» в Лиге чемпионов. С одним СМИ тренер пообщался эксклюзивно, а остальных отправили на пресс–конференцию. Автор эксклюзива оказался как работником «Прессбола», так и главой пресс–службы БАТЭ.

 
 
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Специалист по связям с общественностью, преподаватель спецкурса по спортивному PR в БГУ Иван Караичев поделился мнением насчет того, может ли пресс-служба...

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