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Исаев – о приглашение в сборную через VK: «Кто этот человек? И почему он в социальной сети приглашает в сборную?»

25.07.2017 18:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Футбольный агент Валерий Исаев опубликовал на странице в Facebook скрин переписки своего подопечного Ильи Шкурина с представителем юношеской сборной Беларуси Иваном Крутовым. Диалог происходит в социальной сети «ВКонтакте», в нем игроку клуба «Витебск» предлагают выступить за сборную.

«Хочу поделиться радостью юного футболиста. Парень на радости сбросил мне приглашение от некоего Ивана Крутова в сборную. Правда, непонятно, какую сборную и какой страны. Я являюсь агентом парня и не разделил с ним радость из-за формы приглашения в сборную страны. Кто этот человек? И почему он в социальной сети приглашает в сборную? А что, главного тренера в этой сборной нет? А что, у этого тренера нет телефона? И нет разницы, какого парня позвали. Приглашают же в сборную страны! А потом мы удивляемся, почему игроки сборных недостаточно патриотичны. Это безобразие!» – написал Исаев.

«Понятно, что 21 век и есть вещи, которые идут вперед. Но есть вещи, которые просто не из этой оперы. Какая разница, было бы это СМС, сообщение «ВКонтакте», Facebook или другой социальной сети. Человека же приглашают в национальную сборную. Для ребенка, для подростка, для молодого человека, для футболиста это что-то значит в жизни! Он наденет футболку с гербом своей страны! И это, наверное, должно тренера к чему-то обязывать! Он должен понимать, куда он приглашает этого футболиста и, наверное, подходить к этому более ответственно», – сказал Исаев в интервью «Еврорадио».

Исаев – о приглашение в сборную через VK: «Кто этот человек? И почему он в социальной сети приглашает в сборную?»

 
Теги: Витебск
 
 
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Футбольный агент Валерий Исаев опубликовал на странице в Facebook скрин переписки своего подопечного Ильи Шкурина с представителем юношеской сборной Беларуси Иваном...

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