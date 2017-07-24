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Белорусская биатлонистка Блашко может начать выступать за Украину
25.07.2017 18:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, белорусская биатлонистка Дарья Блашко может сменить спортивное гражданство. Эту информацию подтвердило сразу два источника. Впрочем, этот вопрос еще не решен окончательно.
21-летняя уроженка Новополоцка является двукратной чемпионкой мира среди юниоров и обладательницей юниорского Кубка IBU. Также Блашко выступает за сборную Беларуси на этапах Кубка мира.
Отметим, в пресс-службе Белорусской федерации биатлона заявили, что не располагают такой информацией.
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Как стало известно Tribuna.com, белорусская биатлонистка Дарья Блашко может сменить спортивное гражданство.
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