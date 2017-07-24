Белорусская биатлонистка Блашко может начать выступать за Украину

Как стало известно Tribuna.com, белорусская биатлонистка Дарья Блашко может сменить спортивное гражданство. Эту информацию подтвердило сразу два источника. Впрочем, этот вопрос еще не решен окончательно.

21-летняя уроженка Новополоцка является двукратной чемпионкой мира среди юниоров и обладательницей юниорского Кубка IBU. Также Блашко выступает за сборную Беларуси на этапах Кубка мира.

Отметим, в пресс-службе Белорусской федерации биатлона заявили, что не располагают такой информацией.