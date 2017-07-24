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Максим Березинский: «БАТЭ попадал в нокдауны, шатался у канатов, спотыкался, закрывал голову руками, но стоял, сцепив зубы. И выстоял»
25.07.2017 22:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководитель Tribuna.com Максим Березинский поделился впечатлениями от матча «Славия» Прага – БАТЭ (1:0).
«Славия» Прага – БАТЭ – это как боксерский поединок, когда один боксер лупит другого все 12 раундов. БАТЭ попадал в нокдауны, шатался у канатов, спотыкался, закрывал голову руками, но стоял, сцепив зубы. И выстоял. По этой игре 0:1 – отличный результат.
Другое дело, что впереди не получилось вообще ничего. Михаил Гордейчук, видимо, травмирован, иначе, думаю, он бы сыграл. Можно говорить, что БАТЭ повезло со «Славией» (штанга, перекладина и еще несколько промахов), но с травмами в этом сезоне просто катастрофа. Какое-то фатальное невезение. Легче в ответной игре точно не будет. «Славия» Прага в полном порядке, хотя явно еще без игрового тонуса. Есть несколько отличных играющих футболистов, есть здоровские легионеры», – написал Березинский.
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Максим Березинский: «БАТЭ попадал в нокдауны, шатался у канатов, спотыкался, закрывал голову руками, но стоял, сцепив зубы. И выстоял»
Руководитель Tribuna.com Максим Березинский поделился впечатлениями от матча «Славия» Прага – БАТЭ (1:0).
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