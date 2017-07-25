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Александр Ермакович: «Хорошо, что не пропустили больше. Это оставляет нам шансы в ответной игре добиться положительного результата»

25.07.2017 22:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал результат матча против «Славии» (0:1).

– Очень сложный матч получился. Красная карточка Яблонскому повлияла на развитие игры. Хорошо, что в такой ситуации мы не пропустили больше. Это оставляет нам шансы в ответной игре добиться положительного результата.

- Как прокомментируете момент с пенальти? Согласны с решением рефери?

– Пока не смотрел повтор того эпизода. Сложно сказать, был там пенальти или нет.

- Согласны ли с утверждением, что БАТЭ лучше играет на чужом поле?

– Наверное, для любой команды лучше играть дома. Если вы имеете в виду матчи с армянским «Алашкертом», то мы и в первой встрече имели преимущество, но не воплотили его в голы. Сейчас постараемся дома приложить все усилия, чтобы пройти дальше, – сказал Ермакович.

 
 
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал результат матча против «Славии» (0:1).

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