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International Champions Cup. Гол Неймара принес «Барселоне» победу над «МЮ», «ПСЖ» – «Ювентус», «Ман Сити» – «Реал»

27.07.2017 04:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В рамках предсезонного турнира International Champions Cup «Барселона» сыграет с «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» встретится с «Ювентусом», «Манчестер Сити» – с «Реалом».

International Champions Cup

Барселона Испания – Манчестер Юнайтед Англия 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
27 июля, 02.30, «FedEx Field»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 31 Неймар.
БарселонаСиллессен, Умтити (Вермален, 46), Альба (Динь, 46), Нелсон Семеду (Алеиш Видаль, 46), Бускетс (Серджи Роберто, 46; Серджи Сампер, 85), Ракитич (Денис Суарес, 46), Маскерано (Пике, 46), Аленья (Иньеста, 46), Неймар (Мунир, 46), Месси (Туран, 46), Суарес (Пако Алькасер, 46).
Манчестер ЮнайтедДе Хеа (Ромеро, 46), Смоллинг (Джонс, 46), Линделеф (Байи, 46), Блинд (Дармиан, 46), Валенсия (Туанзебе, 84), Погба, Кэррик (Феллайни, 46), Лингард (Марсьяль, 62), Мхитарян (Перейра, 62), Рэшфорд, Лукаку.
Предупреждение:
Феллайни (83).

 

ПСЖ Франция – Ювентус Италия 2:3 (0:1, 2:2)
Дата проведения
27 июля, 04.05, «Sun Life Stadium»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 45 Игуаин, 1:1 – 53 Гонсалу Гедеш, 1:2 – 62 Маркизио, 2:2 – 80 Пасторе, 2:3 – 89, пенальти Маркизио.
ПСЖАреоля (Дескам, 61), Тиаго Силва (Маркиньос, 46), Берчиче (Курзава, 46), Менье (Дани Алвес, 46), Кимпембе, Матюиди (Нкунку, 46), Мотта (Каллегари, 46), Лукас Моура (Гонсалу Гедеш, 46), Верратти (Ло Чельсо, 46), Ди Мария (Пасторе, 61), Кавани (Хесе, 46).
ЮвентусБуффон (Пинсольо, 65), Бенатия (Де Шильо, 46), Алекс Сандро (Мандрагора, 46), Лихтштайнер (Асамоа, 46), Кьеллини (Бардзальи, 46), Куадрадо (Стураро, 46), Хедира (Пьянич, 46), Бентанкур (Ринкон, 46), Манджукич (Кин, 46), Дибала (Калигара, 46), Игуаин (Маркизио, 46).
Предупреждения:
Бентанкур (23), Верратти (29), Дани Алвес (60).

 

Манчестер Сити Англия – Реал Мадрид Испания
Дата проведения
27 июля, 06.35, «Los Angeles Memorial Coliseum»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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В рамках предсезонного турнира International Champions Cup «Барселона» сыграет с «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» встретится с «Ювентусом», «Манчестер Сити» – с «Реалом».

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