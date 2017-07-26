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International Champions Cup. Гол Неймара принес «Барселоне» победу над «МЮ», «ПСЖ» – «Ювентус», «Ман Сити» – «Реал»
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В рамках предсезонного турнира International Champions Cup «Барселона» сыграет с «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» встретится с «Ювентусом», «Манчестер Сити» – с «Реалом».
International Champions Cup
- Дата проведения
-
27 июля, 02.30, «FedEx Field»
- Гол:
-
1:0 –
31 Неймар.
Барселона –
Силлессен, Умтити (Вермален, 46), Альба (Динь, 46), Нелсон Семеду (Алеиш Видаль, 46), Бускетс (Серджи Роберто, 46; Серджи Сампер, 85), Ракитич (Денис Суарес, 46), Маскерано (Пике, 46), Аленья (Иньеста, 46), Неймар (Мунир, 46), Месси (Туран, 46), Суарес (Пако Алькасер, 46).
Манчестер Юнайтед –
Де Хеа (Ромеро, 46), Смоллинг (Джонс, 46), Линделеф (Байи, 46), Блинд (Дармиан, 46), Валенсия (Туанзебе, 84), Погба, Кэррик (Феллайни, 46), Лингард (Марсьяль, 62), Мхитарян (Перейра, 62), Рэшфорд, Лукаку.
- Предупреждение:
-
Феллайни
(83).
- Дата проведения
-
27 июля, 04.05, «Sun Life Stadium»
- Голы:
-
0:1 –
45 Игуаин,
1:1 –
53 Гонсалу Гедеш,
1:2 –
62 Маркизио,
2:2 –
80 Пасторе,
2:3 –
89, пенальти Маркизио.
ПСЖ –
Ареоля (Дескам, 61), Тиаго Силва (Маркиньос, 46), Берчиче (Курзава, 46), Менье (Дани Алвес, 46), Кимпембе, Матюиди (Нкунку, 46), Мотта (Каллегари, 46), Лукас Моура (Гонсалу Гедеш, 46), Верратти (Ло Чельсо, 46), Ди Мария (Пасторе, 61), Кавани (Хесе, 46).
Ювентус –
Буффон (Пинсольо, 65), Бенатия (Де Шильо, 46), Алекс Сандро (Мандрагора, 46), Лихтштайнер (Асамоа, 46), Кьеллини (Бардзальи, 46), Куадрадо (Стураро, 46), Хедира (Пьянич, 46), Бентанкур (Ринкон, 46), Манджукич (Кин, 46), Дибала (Калигара, 46), Игуаин (Маркизио, 46).
- Предупреждения:
-
Бентанкур
(23), Верратти
(29), Дани Алвес
(60).
- Дата проведения
-
27 июля, 06.35, «Los Angeles Memorial Coliseum»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В рамках предсезонного турнира International Champions Cup «Барселона» сыграет с «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» встретится с «Ювентусом», «Манчестер Сити» – с «Реалом».
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