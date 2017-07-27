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Дмитрий Басков: «В школе «Динамо» 12-16-летних ребят обучают спецназовцы. Не фулл-контакт, но какие-то базовые упражнения»

27.07.2017 23:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор школы минского «Динамо» Дмитрий Басков, недавно вошедший в состав нового руководства ФХРБ в роли зампреда по вопросам развития детско-юношеского хоккея, в интервью корреспонденту «Прессбола» Вячеславу Федоренкову рассказал, что с динамовскими подростками занимаются в том числе спецназовцы.

...Серьезное внимание уделяем отношению наставников к воспитанникам. Мат с тумаками на льду, допустимые с давних времен, категорически пресекаются. Арендуем бассейн, с детьми работает психолог. Привлекаем на первый взгляд не совсем профильных тренеров. Рукопашного боя, например: ребят обучают спецназовцы...

– Спецназовцы – с 14-летними?!

– И с 12-16-летними тоже. Ясно, что не фулл-контакт, но какие-то базовые упражнения, основные принципы. Это же и своеобразный фитнес, укрепление мышечного корсета, и отличная психологическая подготовка, придающая молодым игрокам уверенности, – сказал Басков.

 
 
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Директор школы минского «Динамо» Дмитрий Басков, недавно вошедший в состав нового руководства ФХРБ в роли зампреда по вопросам развития детско-юношеского хоккея,...

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