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Телеканал «Беларусь 5» к концу года планирует запуск трансляций в HD-качестве

28.07.2017 23:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Заместитель директора канала «Беларусь 5» Оксана Марковская анонсировала показ телеканала в HD качестве к концу этого года.

Представитель канала прояснила ситуацию в телефонном разговоре. Точные даты запуска пока неизвестны, однако для спортивных болельщиков сам факт запуска трансляций в высоком качестве является долгожданным событием. 

Напомним, что недавно телеканал объявил о возобновлении трансляций АПЛ.

 
 
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Заместитель директора канала «Беларусь 5» Оксана Марковская анонсировала показ телеканала в HD качестве к концу этого года.

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