|
Телеканал «Беларусь 5» к концу года планирует запуск трансляций в HD-качестве
28.07.2017 23:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Заместитель директора канала
Представитель канала прояснила ситуацию в телефонном разговоре. Точные даты запуска пока неизвестны, однако для спортивных болельщиков сам факт запуска трансляций в высоком качестве является долгожданным событием.
Напомним, что недавно телеканал объявил о возобновлении трансляций АПЛ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заместитель директора канала «Беларусь 5» Оксана Марковская анонсировала показ телеканала в HD качестве к концу этого года.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии