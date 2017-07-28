Телеканал «Беларусь 5» к концу года планирует запуск трансляций в HD-качестве

Заместитель директора канала 5» Оксана Марковская анонсировала показ телеканала в HD качестве к концу этого года.

Представитель канала прояснила ситуацию в телефонном разговоре. Точные даты запуска пока неизвестны, однако для спортивных болельщиков сам факт запуска трансляций в высоком качестве является долгожданным событием.

Напомним, что недавно телеканал объявил о возобновлении трансляций АПЛ.