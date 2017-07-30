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Пашалич продлит контракт с «Челси» и уйдет в аренду в «Спартак»
31.07.2017 22:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Челси» Марио Пашалич продлит контракт с клубом на 2 сезона – лета 2021 года.
Лондонцы отдадут 22-летнего хорватского хавбека в аренду московскому «Спартаку» до конца текущего сезона.
Сообщалось, что «Спартак» заплатит Пашаличу за сезон
Подробную статистику Пашалича, который ранее играл за «Милан», вы можете посмотреть
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Полузащитник «Челси» Марио Пашалич продлит контракт с клубом на 2 сезона – лета 2021 года.
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