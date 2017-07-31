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Пресс-секретарь НОКа Маринина станет исполнительным директором БФБ
31.07.2017 23:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает БелТА, пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси Анастасия Маринина переходит на работу в белорусскую федерацию баскетбола.
На последнем месте работы Анастасия Маринина находилась с октября 2012 года, в последнее время занимала должность начальника управления маркетинга и общественных связей.
С 1 августа Маринина станет исполнительным директором баскетбольной федерации.
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Как сообщает БелТА, пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси Анастасия Маринина переходит на работу в белорусскую федерацию баскетбола.
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