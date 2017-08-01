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Audi Cup. «Бавария» крупно проиграла «Ливерпулю», «Атлетико» обыграл «Наполи»
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В Мюнхене прошли полуфинальные матчи предсезонного турнира Audi Cup.
Audi Cup
Полуфинал
- Дата проведения
-
1 августа, 18.45
- Голы:
-
0:1 –
56 Кальехон,
1:1 –
73 Торрес,
2:1 –
81 Вьетто.
Атлетико –
Облак, Хуанфран (Врсалько, 76), Годин, Филипе Луис (Хименес, 76), Савич (Краневиттер, 77), Габи (Вьетто, 74), Коке, Гайтан (Парти, 64), Феррейра Карраско, Торрес (Корреа, 75), Гризманн (Люка Эрнандес, 78).
Наполи –
Рейна, Альбиоль (Кулибали, 66), Гулям (Мариу Руй, 74), Кирикеш (Максимович, 74), Хюсай (Маджо, 74), Гамшик (Рог, 64), Кальехон (Джаккерини, 74), Инсинье (Уна, 65), Аллан (Зелиньски, 65), Жоржиньо (Диавара, 74), Милик (Мертенс, 63).
- Предупреждения:
-
Савич
(38), Жоржиньо
(59), Рог
(64), Годин
(84), Кулибали
(86).
- Удаление:
-
Годин
(90).
- Дата проведения
-
1 августа, 21.30
- Голы:
-
0:1 –
7 Мане,
0:2 –
34 Салах,
0:3 –
83 Старридж.
Бавария –
Ульрайх, Рафинья, Хуммельс, Мартинес, Алаба (Фридль, 79), Рибери, Алькантара (Саншеш, 21), Хамес (Коман, 62), Толиссо (Видаль, 74), Мюллер, Левандовски.
Ливерпуль –
Кариус, Ловрен, Матип (Клаван, 67), Морено, Александер-Арнолд (Фланаган, 79), Хендерсон (Старридж, 68; Соланке, 86), Коутиньо (Вудберн, 79), Фирмино (Кент, 67), Салах (Груйич, 67), Джан (Вейналдум, 46), Мане (Лаллана, 46).
- Предупреждения:
-
Саншеш
(50), Видаль
(88), Лаллана
(88).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В Мюнхене прошли полуфинальные матчи предсезонного турнира Audi Cup.
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