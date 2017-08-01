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Audi Cup. «Бавария» крупно проиграла «Ливерпулю», «Атлетико» обыграл «Наполи»

01.08.2017 23:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Мюнхене прошли полуфинальные матчи предсезонного турнира Audi Cup.

Audi Cup

Полуфинал

Атлетико Испания – Наполи Италия 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
1 августа, 18.45
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 56 Кальехон, 1:1 – 73 Торрес, 2:1 – 81 Вьетто.
АтлетикоОблак, Хуанфран (Врсалько, 76), Годин, Филипе Луис (Хименес, 76), Савич (Краневиттер, 77), Габи (Вьетто, 74), Коке, Гайтан (Парти, 64), Феррейра Карраско, Торрес (Корреа, 75), Гризманн (Люка Эрнандес, 78).
НаполиРейна, Альбиоль (Кулибали, 66), Гулям (Мариу Руй, 74), Кирикеш (Максимович, 74), Хюсай (Маджо, 74), Гамшик (Рог, 64), Кальехон (Джаккерини, 74), Инсинье (Уна, 65), Аллан (Зелиньски, 65), Жоржиньо (Диавара, 74), Милик (Мертенс, 63).
Предупреждения:
Савич (38), Жоржиньо (59), Рог (64), Годин (84), Кулибали (86).
Удаление:
Годин (90).

 

Бавария Германия – Ливерпуль Англия 0:3 (0:2, 0:1)
Дата проведения
1 августа, 21.30
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 7 Мане, 0:2 – 34 Салах, 0:3 – 83 Старридж.
БаварияУльрайх, Рафинья, Хуммельс, Мартинес, Алаба (Фридль, 79), Рибери, Алькантара (Саншеш, 21), Хамес (Коман, 62), Толиссо (Видаль, 74), Мюллер, Левандовски.
ЛиверпульКариус, Ловрен, Матип (Клаван, 67), Морено, Александер-Арнолд (Фланаган, 79), Хендерсон (Старридж, 68; Соланке, 86), Коутиньо (Вудберн, 79), Фирмино (Кент, 67), Салах (Груйич, 67), Джан (Вейналдум, 46), Мане (Лаллана, 46).
Предупреждения:
Саншеш (50), Видаль (88), Лаллана (88).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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В Мюнхене прошли полуфинальные матчи предсезонного турнира Audi Cup.

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