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Шарангович перешел в минское «Динамо»

03.08.2017 17:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий Егор Шарангович подписал двусторонне соглашение с минским «Динамо», которое рассчитано на 1 сезон.

Ранее хоккеист находился на просмотре.

19-летний воспитанник столичной СДЮШОР Мингорисполкома и РЦОП «Раубичи» попал в систему «Динамо» еще в 16 лет. На протяжении двух сезонов форвард выступал за «Динамо-Раубичи» в высшей лиге чемпионата Беларуси и первенстве МХЛ.

Прошлый сезон Шарангович провел в составе молодежной (U20) сборной Беларуси.

В экстралиге он стал лучшим бомбардиром команды, в 40 матчах забросив 15 шайб и отдав 13 результативных передач.

Регулярно привлекался и в сборные различных возрастов. За юношескую (U18) команду Беларуси он сыграл на двух чемпионатах мира (10 матчей, 6+2). Два мировых первенства за его плечами и в рядах «молодежки» (11 матчей, 1+2).

Уже в 18 лет Шарангович впервые попал в национальную команду Беларуси. А в минувшем сезоне дебютировал в ее составе на чемпионате мира в Париже. В 7 матчах нападающий дважды поразил ворота соперников и один раз ассистировал партнерам.

Удачным был и просмотр Егора Шаранговича на недавнем Кубке Минска в составе «Динамо». Он стал лучшим бомбардиром команды, трижды поразив ворота соперников.

 
Теги: Минск
 
 
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Нападающий Егор Шарангович подписал двусторонне соглашение с минским «Динамо», которое рассчитано на 1 сезон.

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