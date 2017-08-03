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Зидан согласен на трансфер Мбаппе, если «Реал» продаст Бэйла

04.08.2017 17:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может сменить команду, если мадридцы решат приобрести форварда «Монако» Килиана Мбаппе.

За последнюю неделю переговоры между клубами о трансфере 18-летнего француза замедлились, в том числе из-за позиции главного тренера «Реала» Зинедина Зидана.

Зидан полагает, что необходимо продать 28-летнего валлийца, прежде чем покупать Мбаппе, потому что новичок несовместим с атакующим трио «Реала». Кроме того, если Бэйл не будет продан, и придет Мбаппе, это негативно скажется на шансах Иско и Марко Асенсио получить игровое время.

В середине июля «Монако» на переговорах с мадридцами дал понять, что отпустит Мбаппе за 190 миллионов евро. «Реал» выразил готовность заплатить чуть меньше – 150-160 миллионов плюс бонусы на 20-30 миллионов. Стороны были очень близки к тому, чтобы согласовать трансфер.

После перехода Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро «Монако» выдвинул требование – дополнительный бонус в размере 25 миллионов евро, если Мбаппе получит «Золотой мяч». «Реал» это не устроило, но главная причина задержки трансфера – именно позиция Зидана.

«Реал» оценил Бэйла в 100 миллионов евро и начал исследовать английский рынок.

Мбаппе в «Реале» за 180 млн. Это вот-вот случится

 
 
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Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может сменить команду, если мадридцы решат приобрести форварда «Монако» Килиана Мбаппе.

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