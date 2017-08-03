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Состоялся первый этап турнира по кикеру «Grant’s Stay Together»

04.08.2017 17:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В четверг в столичном баре «4-4-2» состоялся первый этап турнира по настольному футболу «Grant’s Stay Together», который при поддержке виски Grant’s проводит Tribuna.com.

В нем приняло участие 18 команд, которые боролись за выход в суперфинал (он состоится в октябре в Минске).

Победителем минского этапа стала команда «Old school» в составе Дениса Василькова и Алексея Дунчика. В финале она обыграла «Everhour».

Первый фотоотчет с мероприятия появятся на Tribuna.com в ближайшее время, большой альбом фотографий выйдет в понедельник.

Состоялся первый этап турнира по кикеру «Grant’s Stay Together»

Состоялся первый этап турнира по кикеру «Grant’s Stay Together»

Состоялся первый этап турнира по кикеру «Grant’s Stay Together»

 
Теги: Минск
 
 
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В четверг в столичном баре «4-4-2» состоялся первый этап турнира по настольному футболу «Grant’s Stay Together», который при поддержке виски Grant’s проводит Tribuna.com.

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