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Минское «Динамо» в 2014 году сыграло в высшей лиге через два дня на третий после матча Лиги Европы в Португалии

09.08.2017 22:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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БАТЭ обратился в АБФФ с просьбой поменять местами 20 и 21 туры чемпионата Беларуси, чтобы не играть с «Шахтером» через два дня на третий после выездного матча Лиги Европы с «Александрией».

В 2014 году минское «Динамо» оказалось в схожей ситуации. Команда провела выездной матч Лиги Европы против португальского «Насьонала» 28 августа, а уже 31 августа играло с «Нафтаном».

Отметим, в обоих случаях речь идет об ответных матчах на стадии квалификационного плей-офф Лиги Европы.

Отметим, перелет из Португалии «бело-голубые» выполняли с дозаправкой: перелеты на остров Мадейра выполняются специально обученными пилотами из континентальной Португалии.

В обоих матчах «Динамо» праздновало победу: 3:2 с «Насьоналом» (5:2 по сумме двух матчей) и 2:0 с «Нафтаном».

 
 
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БАТЭ обратился в АБФФ с просьбой поменять местами 20 и 21 туры чемпионата Беларуси, чтобы не играть с «Шахтером» через два дня на третий после выездного матча Лиги...

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