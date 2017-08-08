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Минское «Динамо» в 2014 году сыграло в высшей лиге через два дня на третий после матча Лиги Европы в Португалии
09.08.2017 22:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 2014 году минское
Отметим, в обоих случаях речь идет об ответных матчах на стадии квалификационного плей-офф Лиги Европы.
Отметим, перелет из Португалии «бело-голубые» выполняли с дозаправкой: перелеты на остров Мадейра выполняются специально обученными пилотами из континентальной Португалии.
В обоих матчах «Динамо» праздновало победу: 3:2 с «Насьоналом» (5:2 по сумме двух матчей) и 2:0 с «Нафтаном».
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Минское «Динамо» в 2014 году сыграло в высшей лиге через два дня на третий после матча Лиги Европы в Португалии
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