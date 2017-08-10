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Аргентинская фанатка хочет, чтобы ее купил "Зенит"
10.08.2017 22:23 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 авг — Sputnik. Футбольная болельщица из Аргентины Эстефания Сбаффи предложила российскому клуба "Зенит" (Санкт-Петербург) купить ее, сообщает Sputnik.
"Дорогой "Зенит". Я аргентинка и у меня здесь есть майка вашего клуба. Не хотели бы купить меня тоже?" — написала девушка в Twitter.
Пресс-служба питерцев ответила молодой фанатке, что трансфер возможен, но при одном условии — если болельщица будет свободным агентом.
"Зенит" этим летом заключил контракты с четырьмя аргентинскими футболистами: защитником Эмануэлем Мамманой, полузащитниками Матиасом Краневиттером и Леандро Паредесом, нападающим Себастьяном Дриусси. Аргентинцы, по данным СМИ, обошлись российскому клубу в 62 миллиона евро.
"Зенит" по итогам пяти туров в чемпионате России занимает первое место — 13 очков, вторым идет "Локомотив" (13), замыкает тройку лидеров "Ростов" (10).
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В составе питерского клуба, который в настоящее время лидирует в чемпионате России, уже есть четыре аргентинских футболиста.
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