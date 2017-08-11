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Кубок Салея. «Юность» принимает «Брест», «Металлург» против «Немана» и другие матчи

12.08.2017 11:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Кубок Салея

Группа А

Юность – Брест

12 августа, 17.00

Шахтер – Химик

12 августа, 17.00

Беларусь U20 – Црвена Звезда

12 августа, 17.00

Положение команд: Юность – 6 очков (2 матча), Брест – 3 (1), Динамо-Молодечно – 2 (1), Шахтер – 1 (1), Беларусь U20 – 0 (0), Химик – 0 (0), Црвена Звезда – 0 (0).

Группа B

Гомель – Витебск

12 августа, 17.00

Лида – Могилев

12 августа, 17.00

Металлург – Неман

12 августа, 17.45

Положение команд: Неман – 3 (1), Гомель – 0 (0), Металлург – 0 (0), Могилев – 0 (0), Лида – 0 (0), Витебск – 0 (1).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Кубок Салея Группа А Юность – Брест 12 августа, 17.00 Шахтер – Химик 12 августа, 17.00 Беларусь U20 – Црвена Звезда 12 августа, 17.00 Положение команд: Юность – 6 очков (2 матча),...

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