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Кубок Салея. «Юность» принимает «Брест», «Металлург» против «Немана» и другие матчи
12.08.2017 11:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Кубок Салея
Группа А
Юность – Брест
12 августа, 17.00
Шахтер – Химик
12 августа, 17.00
Беларусь U20 – Црвена Звезда
12 августа, 17.00
Положение команд: Юность – 6 очков (2 матча), Брест – 3 (1), Динамо-Молодечно – 2 (1), Шахтер – 1 (1), Беларусь U20 – 0 (0), Химик – 0 (0), Црвена Звезда – 0 (0).
Группа B
Гомель – Витебск
12 августа, 17.00
Лида – Могилев
12 августа, 17.00
Металлург – Неман
12 августа, 17.45
Положение команд: Неман – 3 (1), Гомель – 0 (0), Металлург – 0 (0), Могилев – 0 (0), Лида – 0 (0), Витебск – 0 (1).
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Кубок Салея Группа А Юность – Брест 12 августа, 17.00 Шахтер – Химик 12 августа, 17.00 Беларусь U20 – Црвена Звезда 12 августа, 17.00 Положение команд: Юность – 6 очков (2 матча),...
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