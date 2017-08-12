Чемпионат мира. Великобритания выиграла золото в мужской эстафете 4x100, Ямайка – без наград

Мужская сборная Великобритании победила в эстафете 4x100 на чемпионате мира в Лондоне. Ямайка осталась без наград из-за травмы Усэйна Болта на завершающем этапе. Для ямайца этот забег стал последним в карьере.

Чемпионат мира

Лондон, Великобритания

Мужчины

4x100

1. Великобритания (Чиджинду Уйя, Адам Джемили, Дэниел Талбот, Нэтанил Митчелл-Блейк) – 37,47

2. США (Майк Роджерс, Джастин Гэтлин, Джэйлин Бэкон, Кристиан Коулмен) – 37,52

3. Япония (Шухей Тада, Сета Изука, Йошихиде Кириу, Кенджи Фуджимицу) – 38,04

4. Китай – 38,34

5. Франция – 38,48

6. Канада – 38,59

7. Турция – 38,73

Сборная Ямайки (Омар Маклауд, Джулиан Форте, Йохан Блэйк, Усэйн Болт) – не финишировала.