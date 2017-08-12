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Чемпионат мира. Великобритания выиграла золото в мужской эстафете 4x100, Ямайка – без наград
13.08.2017 00:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Мужская сборная Великобритании победила в эстафете 4x100 на чемпионате мира в Лондоне. Ямайка осталась без наград из-за травмы Усэйна Болта на завершающем этапе. Для ямайца этот забег стал последним в карьере.
Чемпионат мира
Лондон, Великобритания
Мужчины
4x100
1. Великобритания (Чиджинду Уйя, Адам Джемили, Дэниел Талбот, Нэтанил Митчелл-Блейк) – 37,47
Сборная Ямайки (Омар Маклауд, Джулиан Форте, Йохан Блэйк, Усэйн Болт) – не финишировала.
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Мужская сборная Великобритании победила в эстафете 4x100 на чемпионате мира в Лондоне.
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