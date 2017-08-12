ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чемпионат мира. Великобритания выиграла золото в мужской эстафете 4x100, Ямайка – без наград

13.08.2017 00:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Мужская сборная Великобритании победила в эстафете 4x100 на чемпионате мира в Лондоне. Ямайка осталась без наград из-за травмы Усэйна Болта на завершающем этапе. Для ямайца этот забег стал последним в карьере.

Чемпионат мира

Лондон, Великобритания

Мужчины

4x100

1. Великобритания (Чиджинду Уйя, Адам Джемили, Дэниел Талбот, Нэтанил Митчелл-Блейк) – 37,47
2. США (Майк Роджерс, Джастин Гэтлин, Джэйлин Бэкон, Кристиан Коулмен) – 37,52
3. Япония (Шухей Тада, Сета Изука, Йошихиде Кириу, Кенджи Фуджимицу) – 38,04 
4. Китай – 38,34
5. Франция – 38,48
6. Канада – 38,59
7. Турция – 38,73

Сборная Ямайки (Омар Маклауд, Джулиан Форте, Йохан Блэйк, Усэйн Болт) – не финишировала. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужская сборная Великобритании победила в эстафете 4x100 на чемпионате мира в Лондоне.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Монреаль (АТР). Федерер вышел в финал, Зверев-младший встретится с Шаповаловым 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика