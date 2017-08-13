МИНСК, 13 авг — Sputnik. Экс-тренер "Урала" и "Крыльев Советов" стал исполняющим обязанности главного тренера "Анжи", передает "Р-Спорт" со ссылкой на президента футбольного клуба из Махачкалы Османа Кадиева.

12 августа "Анжи" на своем поле потерпел поражение от московского "Динамо" со счетом 1:3 в шестом туре чемпионата России. После этого Александр Григорян сообщил, что покидает пост главного тренера махачкалинцев. Руководство "Анжи" приняло отставку Григоряна.

Исполняющим обязанности главного тренера "Анжи" стал белорусский тренер Вадим Скрипченко .

В шести матчах текущего сезона клуб набрал три очка и находится на 15-й сточке в турнирной таблице РФПЛ. Скрипченко в Премьер-лиге как главный тренер работал с "Уралом" из Екатеринбурга и с самарскими "Крыльями Советов".