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Белорусский тренер Вадим Скрипченко возглавит футбольный клуб "Анжи"
13.08.2017 20:28 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 авг — Sputnik. Экс-тренер "Урала" и "Крыльев Советов" стал исполняющим обязанности главного тренера "Анжи", передает
12 августа "Анжи" на своем поле потерпел поражение от московского "Динамо" со счетом 1:3 в шестом туре чемпионата России. После этого Александр Григорян сообщил, что покидает пост главного тренера махачкалинцев. Руководство "Анжи" приняло отставку Григоряна.
Исполняющим обязанности главного тренера "Анжи" стал белорусский тренер
В шести матчах текущего сезона клуб набрал три очка и находится на 15-й сточке в турнирной таблице РФПЛ. Скрипченко в Премьер-лиге как главный тренер работал с "Уралом" из Екатеринбурга и с самарскими "Крыльями Советов".
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В воскресенье стало известно, что руководство "Анжи" приняло отставку главного тренера Александра Григоряна.
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