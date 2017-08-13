﻿ Белорусский тренер Вадим Скрипченко возглавит футбольный клуб "Анжи". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусский тренер Вадим Скрипченко возглавит футбольный клуб "Анжи"

13.08.2017 20:28 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 авг — Sputnik. Экс-тренер "Урала" и "Крыльев Советов" стал исполняющим обязанности главного тренера "Анжи", передает "Р-Спорт" со ссылкой на президента футбольного клуба из Махачкалы Османа Кадиева.

12 августа "Анжи" на своем поле потерпел поражение от московского "Динамо" со счетом 1:3 в шестом туре чемпионата России. После этого Александр Григорян сообщил, что покидает пост главного тренера махачкалинцев. Руководство "Анжи" приняло отставку Григоряна.

Исполняющим обязанности главного тренера "Анжи" стал белорусский тренер Вадим Скрипченко.

В шести матчах текущего сезона клуб набрал три очка и находится на 15-й сточке в турнирной таблице РФПЛ. Скрипченко в Премьер-лиге как главный тренер работал с "Уралом" из Екатеринбурга и с самарскими "Крыльями Советов".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье стало известно, что руководство "Анжи" приняло отставку главного тренера Александра Григоряна.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Динамо» Рига – «Динамо» Минск. Фонтейн оформил дубль в первом периоде в дебютном матче за «зубров»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика