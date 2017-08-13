|
Олег Кубарев: «Считаю, что минское «Динамо» – теневой лидер чемпионской гонки»
14.08.2017 22:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер
Надолго ли специалист в «Торпедо-БелАЗ»?
– У нас есть время до конца чемпионата определиться с этим. И в конце чемпионата мы будем определяться, надолго это или нет. Мне нужно посмотреть, поработать, определиться. Если найдем с руководством общий язык, то нужно поставить цели и задачи, а также определить, что нужно сделать для их достижения.
О чемпионской гонке
– Интересно следить за футболистами, с которыми я работал. В первую очередь, это футболисты «Шахтера», есть такие и в других командах. Но ни за
Об общении с представителями
– Звонил ли Зуб? У него, считаю, недостаточно русского языка. Мы были с ним знакомы немножко, но не общаемся. Мне звонил его помощник Саша Колинько, который ассистировал мне в юрмальском «Спартаке», мы поговорили. Я не вижу проблем в общении с представителями «Шахтера» – Зубом или кем-то другим. Я могу поделиться с ними какой-то информацией, – сказал Кубарев в эфире «Времени футбола» на «Беларусь 5».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Олег Кубарев рассказал о работе в жодинском клубе.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии