﻿ Глеб входит в Топ-5 худших трансферов «Барселоны» по мнению посетителей Marca. 21.by
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Глеб входит в Топ-5 худших трансферов «Барселоны» по мнению посетителей Marca

15.08.2017 20:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский полузащитник Александр Глеб входит в Топ-5 худших трансферов «Барселоны».

Такое мнение высказали посетители сайта Marca в проводимом опросе. Всего на данный момент проголосовало свыше 55 тысяч пользователей. Отдать свой голос можно здесь.

Напомним, Глеб перебрался в «Барселону» из «Арсенала» в 2008 году. Статистику футболиста смотрите здесь.

Отметим, что лидирует в этой номинации украинский защитник Дмитрий Чигринский, который был куплен у донецкого «Шахтера» за 25 миллионов евро, а спустя сезон вернулся к «горнякам» за 15 миллионов евро.

Глеб входит в Топ-5 худших трансферов «Барселоны» по мнению посетителей Marca

 
 
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Белорусский полузащитник Александр Глеб входит в Топ-5 худших трансферов «Барселоны».

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