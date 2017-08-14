Глеб входит в Топ-5 худших трансферов «Барселоны» по мнению посетителей Marca

Белорусский полузащитник Александр Глеб входит в Топ-5 худших трансферов «Барселоны».

Такое мнение высказали посетители сайта Marca в проводимом опросе. Всего на данный момент проголосовало свыше 55 тысяч пользователей. Отдать свой голос можно здесь.

Напомним, Глеб перебрался в «Барселону» из «Арсенала» в 2008 году. Статистику футболиста смотрите здесь.

Отметим, что лидирует в этой номинации украинский защитник Дмитрий Чигринский, который был куплен у донецкого «Шахтера» за 25 миллионов евро, а спустя сезон вернулся к «горнякам» за 15 миллионов евро.



