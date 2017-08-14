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Глеб входит в Топ-5 худших трансферов «Барселоны» по мнению посетителей Marca
15.08.2017 20:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский полузащитник Александр Глеб входит в Топ-5 худших трансферов «Барселоны».
Такое мнение высказали посетители сайта Marca в проводимом опросе. Всего на данный момент проголосовало свыше 55 тысяч пользователей. Отдать свой голос можно
Напомним, Глеб перебрался в «Барселону» из «Арсенала» в 2008 году. Статистику футболиста смотрите
Отметим, что лидирует в этой номинации украинский защитник Дмитрий Чигринский, который был куплен у донецкого «Шахтера» за 25 миллионов евро, а спустя сезон вернулся к «горнякам» за 15 миллионов евро.
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Белорусский полузащитник Александр Глеб входит в Топ-5 худших трансферов «Барселоны».
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