Дисквалификация Роналду осталась в силе, апелляция «Реала» официально отклонена

Апелляционный комитет Королевской испанской федерации футбола официально отклонил обращение «Реала».

Мадридский клуб пытался отменить пятиматчевую дисквалификацию, наложенную на нападающего Криштиану Роналду. Федерация футбола наказала португальца за то, что форвард в первой игре за Суперкубок Испании с «Барселоной» (3:1) толкнул арбитра Рикардо Бенгоэчеа. Роналду вступил в физический контакт с судьей после того, как рефери показал португальцу красную карточку.

Апелляционный комитет оставил пятиматчевую дисквалификацию в силе. Роналду пропустит ответный матч с «Барселоной» в рамках Суперкубка Испании. Также нападающий не сможет сыграть в первых турах примеры. Он пропустит матчи, в которых соперниками мадридской команды будут «Депортиво», «Валенсия», «Леванте» и «Реал Сосьедад».