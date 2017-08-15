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Дисквалификация Роналду осталась в силе, апелляция «Реала» официально отклонена
16.08.2017 18:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Апелляционный комитет Королевской испанской федерации футбола официально отклонил обращение «Реала».
Мадридский клуб пытался отменить пятиматчевую дисквалификацию, наложенную на нападающего Криштиану Роналду. Федерация футбола наказала португальца за то, что форвард в первой игре за Суперкубок Испании с «Барселоной» (3:1) толкнул арбитра Рикардо Бенгоэчеа. Роналду вступил в физический контакт с судьей после того, как рефери показал португальцу красную карточку.
Апелляционный комитет оставил пятиматчевую дисквалификацию в силе. Роналду пропустит ответный матч с «Барселоной» в рамках Суперкубка Испании. Также нападающий не сможет сыграть в первых турах примеры. Он пропустит матчи, в которых соперниками мадридской команды будут «Депортиво», «Валенсия», «Леванте» и «Реал Сосьедад».
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Апелляционный комитет Королевской испанской федерации футбола официально отклонил обращение «Реала».
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