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Вальверде о «Реале»: «Непобедимых не бывает»

17.08.2017 08:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итоги ответного матча за Суперкубок Испании с «Реалом» (0:2, первая игра – 1:3).

– Можно ли считать нынешний «Реал» непобедимым?

– Непобедимых не бывает. Если в спорте и можно говорить о чем-то с уверенностью, так это о том, что любая команда когда-нибудь да проиграет.

Когда проигрываешь и осознаешь, что соперник тебя превзошел, нужно оценивать лишь технические аспекты матча. Психологически мы настраивались на победу, но не получилось. Теперь нам нужно восстановиться морально, но у нас хорошая команда и мы справимся.

Суарес получил ушиб колена. Нужно дождаться четверга, тогда ситуация прояснится.

Не знаю, успеем ли мы подписать Коутиньо до матча с «Бетисом», – сказал Вальверде.

 
 
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итоги ответного матча за Суперкубок Испании с «Реалом» (0:2, первая игра – 1:3).

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