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Василий Хомутовский: «Печально для нас, что кроме удара Иванича в атаке БАТЭ ничего не показал»

17.08.2017 22:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Эксперт в студии Василий Хомутовский поделился мнением о матче БАТЭ – «Александрия» (1:1) в первом матче плей-офф Лиги Европы.

– За исключением удара Иванича мы так ничего сверхъестественного и не увидели в атаке у БАТЭ.

– Да. Что для нас и печально.  «Александрия» показала, что дома она сможет спокойно обороняться. Но она так же может хорошо и прессинговать. Что показал сегодняшний второй тайм. Но какую тактику «Александрия» изберет на домашнем стадионе – мы увидим через неделю. Но украинская команда добилась положительного результата. Впереди у БАТЭ важный матч с лидером чемпионата. А сегодня борисовчане еще себе усложнили задачу.

Иванич? Полностью согласен с тем, что сегодня он провел тот матч, который мы от него все ждем. С Брестом он тоже здорово сыграл. Надеемся, что он будет прогрессировать от матча к матчу. Он легионер и тот человек в БАТЭ, на которого делают ставку.

Да, 1:1 счет – это не конец. Команды играют 4 тайма. Два сыграно. Еще два – в Украине будет сыграно. Еще только половина пути пройдена. Надеюсь, что БАТЭ на выезде выберет тактику, которая поможет им принести результат, – сказал Хомутовский в эфире «Беларусь 5».

 
Теги: Брест
 
 
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Эксперт в студии Василий Хомутовский поделился мнением о матче БАТЭ – «Александрия» (1:1) в первом матче плей-офф Лиги Европы.

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