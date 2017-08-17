ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Футбольный Fantasy с реальными деньгами. Погнали!

18.08.2017 15:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В эти выходные к европейскому футбольному сезону наконец-то присоединятся чемпионаты Италии, Германии и Испании. Вместе с ними мы запускаем новый сезон ежедневного фэнтези Kixx, где вы можете не просто соревноваться с другими болельщиками, но и выигрывать реальные деньги. 

Специально для вас мы отобрали самые интересные матчи пятницы. Выбирайте понравившийся турнир и собирайте свои команды – набор состава может занять не более минуты, а результаты станут известны сразу после окончания игры.  

Правила начисления очков простые — нужно угадать защитников и вратаря, чьи команды сыграют на ноль, и игроков атаки, которые отметятся результативными действиями — голами, передачами, заработанными пенальти — и при этом не будут удалены с поля. 

«БАВАРИЯ» – «БАЙЕР»

 Футбольный Fantasy с реальными деньгами. Погнали!

«ВАЛЕНСИЯ» – «ЛАС-ПАЛЬМАС»

 Футбольный Fantasy с реальными деньгами. Погнали!

«МЕТЦ» – «МОНАКО»

Футбольный Fantasy с реальными деньгами. Погнали!

Как можно выиграть деньги? 

Вступайте в специальные лиги со значком Евро (€). Для этого нужно зарегестироваться в проекте и пополнить счет в своем игровом профиле. Мы постараемся обеспечить широкий выбор турниров и форматов, заходите каждый день.

Завтра вас ждем еще больше матчей в Серии А, Ла Лиге, Бундеслиге, Лиге 1, Высшей лиги Турции и Беларуси, Премьер лиге Англии и Украины и даже МЛС.

ПОГНАЛИ!

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В эти выходные к европейскому футбольному сезону наконец-то присоединятся чемпионаты Италии, Германии и Испании.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Диего Коста: «Челси» хочет заработать больше денег, но я не позволю им решать мою судьбу»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика