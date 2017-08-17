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Футбольный Fantasy с реальными деньгами. Погнали!
18.08.2017 15:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
В эти выходные к европейскому футбольному сезону наконец-то присоединятся чемпионаты Италии, Германии и Испании. Вместе с ними мы запускаем новый сезон ежедневного фэнтези Kixx, где вы можете не просто соревноваться с другими болельщиками, но и выигрывать реальные деньги.
Специально для вас мы отобрали самые интересные матчи пятницы. Выбирайте понравившийся турнир и собирайте свои команды – набор состава может занять не более минуты, а результаты станут известны сразу после окончания игры.
Правила начисления очков простые — нужно угадать защитников и вратаря, чьи команды сыграют на ноль, и игроков атаки, которые отметятся результативными действиями — голами, передачами, заработанными пенальти — и при этом не будут удалены с поля.
Как можно выиграть деньги?
Вступайте в специальные лиги со значком Евро (€). Для этого нужно зарегестироваться в проекте и пополнить счет в своем игровом профиле. Мы постараемся обеспечить широкий выбор турниров и форматов, заходите каждый день.
Завтра вас ждем еще больше матчей в Серии А, Ла Лиге, Бундеслиге, Лиге 1, Высшей лиги Турции и Беларуси, Премьер лиге Англии и Украины и даже МЛС.
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В эти выходные к европейскому футбольному сезону наконец-то присоединятся чемпионаты Италии, Германии и Испании.
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