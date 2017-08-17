 Футбольный Fantasy с реальными деньгами. Погнали!

В эти выходные к европейскому футбольному сезону наконец-то присоединятся чемпионаты Италии, Германии и Испании. Вместе с ними мы запускаем новый сезон ежедневного фэнтези Kixx, где вы можете не просто соревноваться с другими болельщиками, но и выигрывать реальные деньги.

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Правила начисления очков простые — нужно угадать защитников и вратаря, чьи команды сыграют на ноль, и игроков атаки, которые отметятся результативными действиями — голами, передачами, заработанными пенальти — и при этом не будут удалены с поля.

«БАВАРИЯ» – «БАЙЕР»





«ВАЛЕНСИЯ» – «ЛАС-ПАЛЬМАС»





«МЕТЦ» – «МОНАКО»





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