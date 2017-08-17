Талейко и Зуевич перешли в «Слуцк»

Нападающий «Крумкачоў» Павел Зуевич и полузащитник Максим Талейко перешли в «Слуцк».

Зуевич выступал за «Крумкачы» с 2016 года, играя в дубле. В нынешнем сезоне в рамках высшей лиги он сыграл 3 матча.

Талейко выступал за «Крумкачы» с 2015 года. Всего он провел 55 матчей, в которых забил 2 гола.