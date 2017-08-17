|
Талейко и Зуевич перешли в «Слуцк»
18.08.2017 17:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Крумкачоў» Павел Зуевич и полузащитник Максим Талейко перешли в «Слуцк».
Зуевич выступал за «Крумкачы» с 2016 года, играя в дубле. В нынешнем сезоне в рамках высшей лиги он сыграл 3 матча.
Талейко выступал за «Крумкачы» с 2015 года. Всего он провел 55 матчей, в которых забил 2 гола.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий «Крумкачоў» Павел Зуевич и полузащитник Максим Талейко перешли в «Слуцк».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии