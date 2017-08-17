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Александр Цвечковский: «Не хочу говорить плохое про БАТЭ, но что сейчас из себя представляют ваши зимние трансферы?» 

18.08.2017 17:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Комментатор телеканала «Беларусь 5» Александр Цвечковский поделился мнением о провале зимних трансферов БАТЭ.

«Не хочу ничего сказать плохого, но давай посмотрим на зимнюю трансферную политику БАТЭ. Остоича уже нет в команде, Туоминен явно не тянет, Рушевич не проходит в состав, Березкин сидит в запасе и не попадает в три замены, Жука отдали в аренду. Получается, ни один из зимних «подписантов» ничего сейчас не решает на поле. В итоге БАТЭ перед еврокубками в авральном порядке берет Драгуна, возвращает из аренды Сигневича и Гайдучика, Булята приглашают, и он шикарно вписывается, Багу приглашают и сразу ставят в состав. А где ваши зимние приобретения, которые должны были полгода наигрываться к еврокубкам?» – задался вопросом Цвечковский.

 
 
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Комментатор телеканала «Беларусь 5» Александр Цвечковский поделился мнением о провале зимних трансферов БАТЭ.

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