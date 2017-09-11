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Горди Дуайер: «Матч с «Трактором» назову пока лучшим за время руководства минским «Динамо»

11.09.2017 22:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (3:0).

– В КХЛ очень сложно забивать, но мы создаем все больше голевых шансов. В этом смысле прибавляли даже в ходе выездной серии. И вот сегодня 3 гола, более 30 бросков в створ. Рад этой победе. Тому, что наконец порадовали наших болельщиков. Тем более очень приятно снова оказаться дома, на своей арене. Выделю сегодня Энрота и Скилле. Во многом благодаря их стараниям смогли победить.

– Назовете ли этот матч пока лучшим за время руководства «Динамо»?

– Пожалуй. Во-первых, это долгожданная домашняя победа. Играли хорошо, нескольких игроков –уже выделил. Вообще здорово проявило себя и первое звено, и другие вели хорошую командную игру.

– Вторую игру подряд Шаранговича вы используете на фланге. У нас перебор центров, или Егор, на ваш взгляд, не вполне справляется с этой ролью?

– Для своего возраста парень действует здорово, безусловно прибавляет от матча к матчу, хоть еще и немного юн для КХЛ. Сегодня же я просто хотел несколько стабилизировать смены, поэтому в центре были задействованы более опытные. Плюс Павлович, если заметили, успел сегодня поиграть и в атакующих, и в сдерживающих сменах. Любая перестановка, естественно, преследует целью улучшить нашу игру и результат.

– Как дела в лазарете, в частности, у Денисова?

– К счастью, кроме Владимира у нас сейчас все здоровы. Но ему еще предстоит пропустить около десяти дней, – сказал Дуайер.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (3:0).

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