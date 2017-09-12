Форвард «Трактора» Юрий Петров пропустит до 1,5 месяцев из-за перелома ключицы после хита Коробова

Форвард «Трактора» Юрий Петров пропустит месяц-полтора из-за перелома ключицы, сообщил главный тренер челябинского хоккейного клуба Анвар Гатиятулин.

«Юрий Петров получил травму в конце матча с минским «Динамо» в понедельник. По словам врачей, Петров пропустит месяц-полтора из-за перелома ключицы», – сказал Гатиятулин.

В 8 матчах нынешнего сезона 33-летний Петров забил 1 гол.

Напомним, после силового приема Коробова в конце матча судьи наказали защитника минчан большим плюс дисциплинарным до конца матча (5+20) штрафом за подножку. Позже спортивно-дисциплинарный комитет лиги отменил штраф Коробову .