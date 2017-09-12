Николай Ходасевич: «К сожалению, БАТЭ проиграет в Сербии»

Комментатор и ведущий программы «Время футбола» Николай Ходасевич поделился своими прогнозом на матч групповой стадии Лиги Европы «Црвена Звезда» – БАТЭ.

«Осень – прекрасная пора. Ведь правда? И еврокубковая осень у нас тоже. В ближайший четверг БАТЭ играет в Белграде. Мы так радовались, что БАТЭ вышел в группу Лиги Европы, ну а теперь можем немножко сожалеть, что, наверное, в головах тренеров и игроков главная мысль – как бы справиться с чемпионатом. Еврокубки, группа – они где-то здесь. В преломлении на эту встречу есть два фактора, которые работают в пользу Белграда. Допустим, что по классу это сопоставимые соперники. Мотивационный фон другой. Сербы будут стараться проявить себя в этой еврокубковой кампании. Для кого-то это возможность наиграть на новый контракт. Все это прекрасно понимают в отношении сербского футбола. Ну и игра проходит на поле «Црвены Звезды». Это значит, что дополнительный игрок будет за хозяевами на трибунах. Это тоже важный момент.

Конечно, у БАТЭ есть опыт. Он справлялся и не с такими аудиториями и волнением. Тем не менее, по настроению игроков, по настроению трибун все это будет складываться в пользу сербской команды в этот вечер.

К сожалению, думаю, что БАТЭ проиграет. Не получится добиться положительного результата в этот четверг. Победа сербов за 1,60 смотрится неплохо. Победа с «-1» я допускаю, что она тоже может быть за 2,20 тоже очень хороший коэффициент. Это если примеряться к этой встрече логически. Ну а так, конечно, поболеем за БАТЭ в этот вечер. «Црвена Звезда, которая побеждает дома и выдает потрясающую серию, сыграла с «Партизаном» 0:0. Наверное, у БАТЭ тоже будут шансы на то, чтобы разжиться очками. Наверное, что-то тренерский штаб будет придумывать. Получится ли абстрагироваться от чемпионата Беларуси и тех задач, которые стоят на финиш сезона, мы узнаем в ближайший четверг», – сказал Ходасевич.