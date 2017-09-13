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«Марибор – «Спартак». Файер с сектора гостей едва не попал в главного судью Айтекина
14.09.2017 01:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче «Марибор» – «Спартак» файер с сектора, где находились фанаты гостей, едва не попал в главного арбитра Дениза Айтекина.
Перед матчем были стычки фанов обеих команд между собой и с полицией.
По ходу встречи на фан-секторе «Спартака» зажгли файеры, один из них полетел на поле и чуть не задел Айтекина.
После этого матч был прерван на несколько минут.
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В матче «Марибор» – «Спартак» файер с сектора, где находились фанаты гостей, едва не попал в главного арбитра Дениза Айтекина.
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