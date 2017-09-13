«Марибор – «Спартак». Файер с сектора гостей едва не попал в главного судью Айтекина

В матче «Марибор» – «Спартак» файер с сектора, где находились фанаты гостей, едва не попал в главного арбитра Дениза Айтекина.

Перед матчем были стычки фанов обеих команд между собой и с полицией.

По ходу встречи на фан-секторе «Спартака» зажгли файеры, один из них полетел на поле и чуть не задел Айтекина.

После этого матч был прерван на несколько минут.



