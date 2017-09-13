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Лига Европы. «Аустрия» сыграет с «Миланом», «Вильяррел» против «Астаны»
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В Лиге Европы проходят матчи первого тура группового этапа.
Лига Европы
1-й тур
Группа A
Группа B
Группа C
Группа D
Группа E
- Дата проведения
-
14 сентября, 20.00, «Нео ГСП»
Группа F
- Дата проведения
-
14 сентября, 20.00, «Паркен»
Группа G
Группа I
Группа J
Группа K
Группа L
- Дата проведения
-
14 сентября, 22.05, «Аноэта»
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В Лиге Европы проходят матчи первого тура группового этапа.
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