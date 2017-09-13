ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лига Европы. «Аустрия» сыграет с «Миланом», «Вильяррел» против «Астаны»

14.09.2017 12:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В Лиге Европы проходят матчи первого тура группового этапа.

Лига Европы

1-й тур

Группа A

Вильярреал Испания – Астана Казахстан
Дата проведения
14 сентября, 20.00, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика
Славия Чехия – Маккаби Тель-Авив Израиль
Дата проведения
14 сентября, 20.00, «Синот-Тип Арена»
превью матча онлайн статистика

Группа B

Динамо Киев Украина – Скендербеу Албания
Дата проведения
14 сентября, 20.00, «НСК Олимпийский»
превью матча текстовый онлайн статистика
Янг Бойз Швейцария – Партизан Сербия
Дата проведения
14 сентября, 20.00, «Стад де Сюисс»
превью матча онлайн статистика

Группа C

Хоффенхайм-1899 Германия – Брага Португалия
Дата проведения
14 сентября, 20.00, «Райн-Неккар-Арена»
превью матча онлайн статистика
Истанбул Турция – Лудогорец Болгария
Дата проведения
14 сентября, 20.00, «Башакшехир»
превью матча онлайн статистика

Группа D

Аустрия Австрия – Милан Италия
Дата проведения
14 сентября, 20.00, «Эрнст Хаппель»
превью матча онлайн статистика
Риека Хорватия – АЕК Греция
Дата проведения
14 сентября, 20.00, «ХНК Риека»
превью матча онлайн статистика

Группа E

Аталанта Италия – Эвертон Англия
Дата проведения
14 сентября, 20.00, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика
Аполлон Кипр – Лион Франция
Дата проведения
14 сентября, 20.00, «Нео ГСП»
превью матча онлайн статистика

Группа F

Копенгаген Дания – Локомотив Россия
Дата проведения
14 сентября, 20.00, «Паркен»
превью матча текстовый онлайн статистика
Фастав Злин Чехия – Шериф Молдова
Дата проведения
14 сентября, 20.00, «Андрувстадион»
превью матча онлайн статистика

Группа G

Хапоэль Беер-Шева Израиль – Лугано Швейцария
Дата проведения
14 сентября, 22.05, «Тото Тернер»
превью матча онлайн статистика
Стяуа Румыния – Виктория Пльзень Чехия
Дата проведения
14 сентября, 22.05, «Национальный стадион»
превью матча онлайн статистика

Группа I

Марсель Франция – Коньяспор Турция
Дата проведения
14 сентября, 22.05, «Велодром»
превью матча онлайн статистика
Витория Гимараэш Португалия – Ред Булл Австрия
Дата проведения
14 сентября, 22.05, «Афонсу Энрикеш»
превью матча онлайн статистика

Группа J

Заря Украина – Эстерсунд Швеция
Дата проведения
14 сентября, 22.05, «Арена Львов»
превью матча текстовый онлайн статистика
Герта Германия – Атлетик Испания
Дата проведения
14 сентября, 22.05, «Олимпияштадион»
превью матча онлайн статистика

Группа K

Зюлте-Варегем Бельгия – Ницца Франция
Дата проведения
14 сентября, 22.05, «Регенбогстадион»
превью матча онлайн статистика
Витесс Голландия – Лацио Италия
Дата проведения
14 сентября, 22.05, «ГелреДом»
превью матча онлайн статистика

Группа L

Вардар Македония – Зенит Россия
Дата проведения
14 сентября, 22.05, «Филипп II»
превью матча текстовый онлайн статистика
Реал Сосьедад Испания – Русенборг Норвегия
Дата проведения
14 сентября, 22.05, «Аноэта»
превью матча онлайн статистика
 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Лиге Европы проходят матчи первого тура группового этапа.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Александр Глеб, Горлукович, Галыгин сыграют в матче сборной звезд союзного Государства Беларуси и России с командой руководства Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика