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Началась продажа билетов на ЧМ-2018 в России

14.09.2017 13:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Начался первый этап продаж билетов на матчи ЧМ-2018, который пройдет в России.

До 12 октября болельщики могут подать заявки на приобретение билетов. Если количество заявок превысит количество доступных мест, билеты будут распределяться методом случайной жеребьевки.

Второй период первого этапа продаж продлится с 16 по 28 ноября. В это время билеты будут продаваться в порядке живой очереди.

После официальной жеребьевки ЧМ-2018, которая состоится 1 декабря, будет открыт второй этап продаж. Он также будет включать в себя период продаж путем случайной жеребьевки (с 5 декабря 2017 года по 31 января 2018 года) и период продаж в порядке живой очереди (с 13 марта по 3 апреля 2018 года).

Третий этап продаж начнется с 18 апреля, когда билеты можно будет приобрести в порядке живой очереди.

Как купить билет на ЧМ-2018?

 
 
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Начался первый этап продаж билетов на матчи ЧМ-2018, который пройдет в России.

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