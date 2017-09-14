Кубок Дэвиса. Мирный присоединился к сборной Беларуси

Легендарный белорусский теннисист Максим Мирный сегодня днем прилетел в Биль, где национальная мужская сборная готовится к матчу плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса Швейцария – Беларусь.

Как уже сообщалось ранее, Максим Мирный присоединился к команде с опозданием по причине урагана «Ирма», который внес коррективы в воздушное сообщение между США и Европой.

– Настроение боевое, - говорит Максим перед началом своей первой тренировки на швейцарских кортах. – Рад, что собрались сегодня в таком составе, насколько это возможно, и делаем ту работу, ради которой мы сюда приехали.

Мы отдаемся на все 120%. Безусловно, будем бороться лишь за победу. Швейцария не в самом сильном составе. Это нам дает дополнительное вдохновение и надежду, на то, что наша команда может бороться с любым соперником! – сказал Мирный.

Напомним, что все матчи плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса будет транслировать телеканал «Беларусь 5». Начало матчей ежедневно в 14.00.



