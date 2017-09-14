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Кубок Дэвиса. Мирный присоединился к сборной Беларуси

14.09.2017 22:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Легендарный белорусский теннисист Максим Мирный сегодня днем прилетел в Биль, где национальная мужская сборная готовится к матчу плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса Швейцария – Беларусь.

Как уже сообщалось ранее, Максим Мирный присоединился к команде с опозданием по причине урагана «Ирма», который внес коррективы в воздушное сообщение между США и Европой.

– Настроение боевое, - говорит Максим перед началом своей первой тренировки на швейцарских кортах. – Рад, что собрались сегодня в таком составе, насколько это возможно, и делаем ту работу, ради которой мы сюда приехали.

Мы отдаемся на все 120%. Безусловно, будем бороться лишь за победу. Швейцария не в самом сильном составе. Это нам дает дополнительное вдохновение и надежду, на то, что наша команда может бороться с любым соперником! – сказал Мирный.

Напомним, что все матчи плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса будет транслировать телеканал «Беларусь 5».  Начало матчей ежедневно в 14.00.

Кубок Дэвиса. Мирный присоединился к сборной Беларуси

 
 
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Легендарный белорусский теннисист Максим Мирный сегодня днем прилетел в Биль, где национальная мужская сборная готовится к матчу плей-офф Мировой группы Кубка...

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