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Белорус Вячеслав Хоронеко установил три мировых рекорда. Теперь их у спортсмена – 153

15.09.2017 22:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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15 сентября знаменитый белорусский силач Вячеслав Хоронеко, семикратный лауреат Книги рекордов Гиннеса, установил три мировых рекорда.

Его выступление состоялось в рамках Всемирной олимпиады по гиревому триатлону, которая проходит в Витебске с 14 по 17 сентября.

В гиревом марафоне (жим лежа в течение часа гири весом 32 кг) Хоронеко поднял снаряд 2441 раз (предыдущий рекорд составлял 1430 подъемов).

Попутно белорусский атлет побил еще два рекорда. В полумарафоне (жим лежа в течение 30 минут гири весом 32 кг) он совершил 1400 подъемов (предыдущий рекорд – 725) и в мини-марафоне (жим лежа в течение 15 минут гири весом 32 кг) поднял снаряд 777 раз (предыдущий рекорд – 420).

Теперь на счету Вячеслава Хоронеко 153 мировых рекорда в экстремальном поднятии тяжестей.

 
Теги: Витебск
 
 
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15 сентября знаменитый белорусский силач Вячеслав Хоронеко, семикратный лауреат Книги рекордов Гиннеса, установил три мировых рекорда.

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